Si sono giocati oggi i match di semifinale di andata dei playoff di Serie C, che assegneranno i due posti nella finale per salire in serie cadetta: a sorridere è il Palermo, che ipoteca il passaggio all'ultimo atto battendo per 3-0 la FeralpiSalò in trasferta. In rete bomber Brunori, Floriano e Soleri nei finali di primo e secondo tempo.



TUTTO AL RITORNO - Catanzaro e Padova si fermano sullo 0-0 e rimandano ogni decisione alla seconda manche, in programma domenica in Veneto.