Pescara e Foggia si ritrovano, questa volta allo stadio “Adriatico”, a quattro giorni dalla gara di andata della semifinale dei Playoff di Serie C terminata per 2-2. Il passaggio del turno si giocherà quindi negli ultimi 90 minuti, in una sfida sul filo dell’equilibrio, arricchita dalla presenza in panchina di due grandi ex come Zdenek Zeman, vero eroe in quel di Foggia e Delio Rossi, protagonista di due esperienze in Abruzzo tra 1996 e 2001. Per gli esperti i favoriti per l’accesso alla finale, valevole un posto in Serie B, sono i padroni di casa, offerti a 2,05, quota che sale a 2,15 a Scommessemania, mentre oscilla tra 3,05 e 3,10 il segno «2», uscito nell’ultimo precedente in campionato. Sale tra 3,20 e 3,40 un altro pareggio, che porterebbe le squadre ai tempi supplementari. Tutti e tre i precedenti stagionali hanno visto uscire l’Over 2.5, esito in pole anche giovedì sera, a 1,73, sull’Under 2.5 offerto a 2,04. Per quanto riguarda il risultato esatto comanda l’1-1 a 6, seguito dal 2-1 a 8,40 mentre un nuovo 0-4 rossonero - come lo scorso gennaio - vale 101 volte la posta.