Playout Serie B: date, squadre, regolamento

A 90 minuti dalla fine del campionato di Serie B ci sono quattro squadra in lotta per non retrocedere. Quattro in tre punti:. Nell'ultima giornata l'Ascoli ospiterà il Pisa e il Bari affronterà il Brescia in casa, la Ternana si giocherà la salvezza a Piacenza contro la Feralpisalò già retrocessa e lo Spezia in casa col Venezia che sta lottando per la Serie A.

- I bianconeri sono la squadra messa meglio, attualmente fuori dalla zona retrocessione e playout, sono anche quelli che hanno più scontri diretti a favore in caso di arrivo a pari punti;, l'Ascoli e Bari sono a 38 ma se dovessero finire con gli stessi punti i biancorossi sarebbero davanti per gli scontri diretti. Un po' meglio è messa la Ternana, a +2 sulle altre due squadre e a un punto di distanza dallo Spezia.

- Per i playout è previsto una doppia sfida tra sedicesima e diciassettesima con partite di andata e ritorno:. In caso di parità alla fine delle due partite, si salva la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare tra le due; se le due squadre hanno chiuso il campionato a pari punti ci saranno supplementari ed eventuali calci di rigore.