Playout Serie C 2025, date e regolamento: chi può giocare e chi non può giocare

Getty Images

Le squadre ultime classificate in ogni girone discendono di categoria direttamente. A loro se ne aggiungerannohe si giocheranno al termine della regular season, per la precisione nel mese di maggio.- Con un comunicato ufficiale, lI playout si disputeranno nel mese di maggio, con le partite spalmate tra andata e ritorno. Di seguito le date complete:

gara di andata: sabato 10 maggio 2025gara di ritorno: sabato 17 maggio 2025[Il pallone della stagione 2024-2025]- I playout coinvolgeranno 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime alle quartultime. Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, mentre l’altra conquisterà la salvezza. In caso di parità dopo i 180 minuti rimarrà in Serie C la meglio piazzata in classifica al termine della regular season.

Gli spareggi per non retrocedere potrebbero non disputarsi nel caso in cui il distacco in classifica tra penultima e quintultima risultasse superiore agli 8 punti. Le due squadre interessate non si affronterebbero per la salvezza, ma retrocederebbe direttamente in Serie D la penultima classificata. Stessa sorte per la terzultima che staccasse la quartultima di nove punti al termine del campionato.Nel caso del Milan Futuro, impegnato il 10 e il 17 maggio contro la Spal, Francesco Camarda e Alex Jimenez non potranno essere in campo. Il regolamento, infatti, prevede cheL'attaccante italiano e il laterale spagnolo, spesso nelle rotazioni della prima squadra, contano entrambi 18 presenze.

Di seguito“Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati”.