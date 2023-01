Legrottaglie le plusvalenze non c’entrano nulla il primo dei nove scudetti coincide con la tua cessione coincidenze? Io non credo — SHADE (@thetrueshade) January 28, 2023

Su Twitter, il rapper, noto tifoso della, non le manda a dire all'ex difensore bianconero Nicola Legrottaglie, che aveva usato parole di condanna nei confronti della Juve per il caso plusvalenze."Legrottaglie le plusvalenze non c’entrano nulla il primo dei nove scudetti coincide con la tua cessione coincidenze? Io non credo", scrive Shade, riferendosi alla stagione 2011-12.