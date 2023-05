Champions sul campo, ma ancora virtuale. Perchè mancano quattro giornate alla fine del campionato e ancora 12 punti in palio, perché il secondo posto guadagnato al momento ha un asterisco legato a ciò che potrà succedere con il nuovo processo sulle plusvalenze. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva confermato l'inibizione per Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini accogliendo però il ricorso della Juve e annullando con rinvio la penalizzazione di 15 punti. Per capire però a cosa andrà incontro il club nella nuova sentenza che emetterà la Corte federale d'Appello e i perimetri entro i quali potrà muoversi quest'ultima,Come riferisce Tuttosport, la pubblicazione, inizialmente prevista per venerdì scorso dalle parti,E' atteso un documento che spiegherà come il Collegio sia giunto alla sua decisione e, d’altro canto, fornirà il perimetro entro cui dovrà muoversi la Corte federale d’Appello per motivare o riformulare la sentenza. Ci sarà insomma un nuovo processo, con Chinè all’accusa, i bianconeri pronti a smontare la tesi e la Corte a esprimersi.L’udienza presso la Corte federale si terrà entro 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni, prevista per oggi o al più tardi per la giornata di domani. Verosimile quindi che una nuova penalità sia inflitta entro il 4 giugno e sia scontata entro questa stagione, anche se va ricordato che la Juventus potrà comunque rivolgersi nuovamente al Collegio di Garanzia.