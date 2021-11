La procura di #Torino ha inserito nel registro degli indagati #Agnelli, #nedved, #Paratici per falso in bilancio relativo a sospette #plusvalenze.

Vincere è l'unica cosa che conta.. ma a quale prezzo?

In foto: la banda degli onesti.#Finoallafine #Juventus pic.twitter.com/Q4PWVuxcEB