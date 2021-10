, chedi chiunque altro grazie al lavoro di Pippo Russo, rimanendo a lungo una voce quasi isolata,, la quale ha segnalato alla Covisoc l’anomalia nelle valutazioni di alcuni calciatori da parte di società quotate in Borsa. E allora, dopo qualche mese di indagine.. Tanti oggi si (e ci) chiedono: cosa rischiano i club che hanno fatto uso in modo così smaccato delle plusvalenze per le loro operazioni di maquillage al bilancio? La risposta è netta:per le operazioni fittizie con il Cesena - e lo sarebbe stato anche il club romagnolo se nel frattempo non fosse fallito - diciamo che esiste una differenza profonda:E’ vero, ci sono giovani poi finiti tra i dilettanti che sono stati trasferiti per milioni di euro da un club all’altro, ma chi è davvero in grado di dimostrare che si sia trattato di illeciti amministrativi e non, invece, di operazioni di mercato sbagliate? Questo è il principio al quale si è ispirata la giustizia del calcio.nelle quali un dirigente del Cesena dell’epoca - sotto inchiesta da parte della magistratura ordinaria per altri motivi - si accordava con il Chievo per definire le plusvalenze poi effettivamente realizzate e messe a bilancio.: “Siamo coscienti della nostra impossibilità di agire”., insomma, finché non si deciderà di inserire nel regolamento alcuni parametri che permettano di attribuire almeno una valutazione credibile ai calciatori in base alle categorie, al passato, all’età.che sta disintegrando economicamente il nostro calcio. L’ex procuratore federale Pecoraro, che ha lottato a lungo contro le plusvalenze, se n’è andato quando ha capito che questa volontà non esisteva.@steagresti