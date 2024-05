Pobega torna in panchina dopo più di 4 mesi:

45 minuti fa



Tornano in panchina per il Milan, nella gara della 35esima giornata contro il Genoa, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega.



Il francese è assente dal 17 marzo quando venne sostituito all'intervallo di Verona-Milan rimediando una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il centrocampista italiano non era tra i convocati dallo scorso 17 dicembre, quando giocò e si procurò nella partita contro il Monza la lesione del tendine retto femorale sinistro



Ecco le parole dell'ex Torino a Milan TV: "Sono molto contento di essere tornato, mi sento bene fisicamente e mentalmente e avevo voglia di tornare ad allenarmi e giocare con la squadra. E' un segnale importante per me, sto bene e sono felice. Siamo sempre stati un gruppo forte e concentrati, è normale avere degli alti e bassi durante una stagione ma siamo sempre stati sul pezzo. Vogliamo dimostrare che siamo forti e vincere queste ultime partite".