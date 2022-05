Il campionato di serie A 2021/2022 sta giungendo al termine e con esso anche l'esperienza al Torino di Tommaso Pobega sembrerebbe essere arrivata al capolinea.



Il centrocampista è di proprietà del Milan ed è arrivato in estate sotto la Mole con la formula del prestito secco: il Torino vorrebbe riuscire a trovare un modo per tenere Pobega ma al momento la società rossonera non sembra avere alcuna intenzione di privarsi del centrocampista.