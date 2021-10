”. “”. “”.perché la classifica, purtroppo per i rossoneri, parla chiaro. Liverpool punti 9, Atletico Madrid e Porto 4, Milan 0. In teoria, tutto è ancora possibile e lo ha già dimostrato l’Atalanta che due anni fa perse le prime tre partite contro Dinamo Zagabria, Shakhtar e Manchester City, ma poi riuscì a qualificarsi agli ottavi con appena 7 punti, frutto di un pareggio con il City e di due vittorie contro croati e ucraini, grazie anche, o meglio soprattutto, a una serie di combinazioni favorevoli dei risultati delle altre squadre.e del resto, commentando l’ingiusta sconfitta contro l’Atletico Madrid per calciomercato.com, avevamo già scritto che la qualificazione ci sembrava un miraggio., o almeno pareggiare, come in fondo avevano ammesso più o meno ufficialmente Maldini, Pioli e i giocatori rossoneri. Anche martedì, per la verità, il gol decisivo era irregolare, ma a parte il fatto che Pioli, con il consueto stile, non ha voluto parlare dell’arbitro,Con un’altra verità, persino più importante, perchée un conto è giocare in campionato, un altro in Europa. A parte Florenzi assente per infortunio, Kalulu, Ballo-Tourè e Krunic, costretto a fare il trequartista perché non è stato acquistato un vice Calhanoglu, non valgono Calabria, Theo Hernandez e Diaz, ma il discorso si può allargare anche a Bakayoko e Daniel Maldini.e Pellegri non è nemmeno nella lista Uefa. E allora è meglio evitare di aggrapparsi a fragili speranze, come Pioli non si aggrappa all’alibi delle assenze.Il Milan è quasi fuori dalla Champions, anche perché capitato in un girone durissimo come si sapeva dall’inizio. Ciò non significa che debba snobbare i prossimi tre impegni di Champions, perché tra l’altro ogni punto vale in termini economici.Fuori dalla Champions, rimarrebbe la retrocessione di consolazione in Europa League, nel caso in cui i rossoneri chiudessero al terzo posto. Ma, perché in Europa League si gioca giovedì sera, con evidenti complicazioni a livello logistico e fisico per il campionato.E allora, ricordando quanto è successo all’Inter un anno fa, fuori dalle coppe a dicembre e poi in volo verso lo scudetto, i tifosi rossoneri dovrebbero augurarsi che anche il Milan non finisca in Europa League, per dedicare tutte le energie al campionato. Con la certezza generale che, con un’autostima che può consentirle rimonte apparentemente impossibili come l’ultima contro il Verona. Ecco perché è più probabile che si ripeta la storia dei nerazzurri dell’Inter in campionato piuttosto che quella dei nerazzurri dell’Atalanta in Champions.