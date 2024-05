Pochettino cade in piedi: dopo il Chelsea, pronta per lui la panchina più importante d'Inghilterra

14 minuti fa



Mauricio Pochettino è stato catapultato, improvvisamente, nel mercato degli allenatori di questa estate 2024. Sollevato dal suo incarico al Chelsea, l'argentino ora fa gola a molti club di grande caratura internazionale.



L'ex Tottenham era partito male con la sua nuova squadra ma era stato in grado di risollevarla e portarla comunque in Europa. Tutto ciò però non è bastato e il Chelsea ha deciso di separarsi da lui. Ora, come riporta il Telegraph, per Pochettino c'è un bivio: prendere subito una nuova panchina o aspettare. Secondo il quotidiano britannico infatti potrebbero aprirsi per lui le porte della nazionale inglese qualora Gareth Southgate dovesse lasciare dopo gli Europei.