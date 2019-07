In un'intervista concessa a 'Standard', l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, è tornato a parlare del ko degli Spurs nella finale di Champions League contro il Tottenham: "È stato il momento peggiore della mia carriera. Sono andato a casa e non sono uscito per 10 giorni. Dopo la sconfitta avevo bisogno di tornare a casa, il giorno dopo sono andato in treno da Madrid a Barcellona. Lì ci sono rimasto 10 giorni e non volevo più andarmene. Ho provato a giocare a golf, ma ho solo colpito le palline. La mia famiglia ha cercato di tirarmi su di morale ma anch'essa era giù di corda quanto me".