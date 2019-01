L'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino ha dichiarato in conferenza stampa: "Un giorno potremo essere al livello del Real Madrid, ma c'e' un percorso da seguire per diventare una squadra top. Certi club sono a quel livello perché hanno una storia alle spalle, quando ce l'avrà anche il Tottenham potrà aspirare a vincere tutto. Se oggi al Real pensi solo a vincere dei trofei, al Tottenham stiamo ancora costruendo una certa filosofia. Presto avremo uno dei migliori stadi al mondo, abbiamo già un centro d'allenamento fra i migliori in circolazione e quando tutto sarà a posto, non ci saranno scuse. Per adesso ci manca ancora qualcosa. Ma abbiamo giocato 4 semifinali e una finale nelle coppe inglesi, abbiamo giocato con continuità in Champions e chiuso sempre fra le prime 4 in campionato".