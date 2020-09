Intervistato da Cadena Cope l'ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, trattato più volte a Inter e Juventus nel corso delle ultime due stagioni, ha negato di essersi offerto lui stesso a questi club svelando quali offerte ufficiali abbia ricevuto nell'ultima stagione.



"Il mondo del calcio è strano. Non so chi ha accostato il mio nome a così tanti club. Non mi sono offerto al Barcellona né al Psg né alla Juventus né all'Inter né al Newcastle. C'è stata una chiamata da parte del Benfica e una da parte del Monaco. Mourinho? Per me è un bravo ragazzo. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, fatto di correttezza e stima reciproca. Non si può parlare di amicizia, ma di certo esiste un'ammirazione reciproca".