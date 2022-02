Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Real Madrid, il tecnico Mauricio Pochettino parla della sfida: "PSG favorito? Credo che la pressione sia uguale per entrambe le squadre. Noi rispettiamo il Real, sappiamo che è uno dei club più importanti di tutto il mondo. Quello che il Real Madrid ha fatto in Champions parla da solo: non è questione di giocatori o allenatori, ma di stabilità e forza della società. Domani non ci sono favoriti, PSG-Real potrebbe essere già la finale di questa competizione. Il nostro club aspetta di vincere la Champions da 50 anni, è chiaro che vogliamo passare il turno ed eliminare il Real".