Per un Arsenal che viaggia piuttosto spedito in Premier League c'è un Lucas Torreira che lamenta la difficoltà di trovare spazio nell'11 titolare di Emery. In questa stagione il centrocampista uruguayano è partito titolare in solo 2 occasioni e, fino ad ora, ha totalizzato poco più di 450 minuti. Ai cronisti inglesi ha dichiarato di essere cosciente della difficoltà del momento: "Accetto le decisioni del tecnico - ha detto l'ex Sampdoria. Non saprei dire se è frustrante, sicuramente tutti vorrebbero partire titolari ma non è qualcosa che dipende solo da me". Difficile che Torreira possa lasciare ora i Gunners anche se scenari di mercato potrebbero aprirsi in caso di prolungata panchina.