Paul Pogba prova ad allontanare le tante voci di mercato che lo riguardano, con la Juventus che vuole provare a riportarlo a Torino la prossima estate. Intervistato da Inside United, la rivista ufficiale del Manchester United, il centrocampista francese ha parlato della sua esperienza ai Red Devils: "Quando sono tornato qui è stato bellissimo, ho sentito di essere di nuovo a casa. È come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni".



'TUTTO UGUALE' - "Ho sempre sognato di giocare con questa maglia, fare belle partite e tanti gol a Old Trafford e non è cambiato niente dalla prima volta, tranne i compagni di squadra e l'allenatore. Il resto del club è rimasto lo stesso da quando sono andato via a quando ho rimesso piede qui".