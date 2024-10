Pogba descritto come non merita: è lui in credito, non la Juventus. È il più grande colpo della storia bianconera

Redazione Calciomercato

Perché innanzitutto c'è una riduzione molto significativa della sua squalifica , che era in origine di quattro anni ed è stata portata a diciotto mesi e qualcosa, appunto, questa riduzione la rappresenta.

, che era in origine di quattro anni ed è stata portata a diciotto mesi e qualcosa, appunto, questa riduzione la rappresenta. C'è poi una evidente, e mi pare che sia superfluo aggiungere altri nomi e altri esempi, riduzione dell'importanza storica delle statue del periodo di Andrea Agnelli. Vengono abbattute a una a una e Pogba non fa eccezione.

Vengono abbattute a una a una e Pogba non fa eccezione. E poi c'è una mancanza di resoconto economico e finanziario su che cosa ha rappresentato Pogba, indipendentemente dall'aspetto tecnico del campione, perché lui è stato un grande campione, uno che era in lotta per il pallone d'oro e sfiorava il podio tutte le volte negli anni migliori.

Io non so come sarebbea marzo a fine squalifica. So però chetogliere da appassionato di calcio e anche da appassionato di una vicenda umana nella quale, secondo me,Perché non lo merita?Bene, Pogba è uno che alla Juventus arrivò a parametro zero, la Juventus l'ha rivenduto a cento milioni e se l'è ripreso di nuovo a parametro zero,È vero l'ultima volta ha preso 10 milioni giocando 10 presenze, ma in generale,