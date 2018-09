Il pareggio a Old Trafford contro la neopromossa Wolverhampton non è andato giù in casa Manchester United. Un'altra occasione persa per gli uomini di Mourinho, peraltro sotto gli occhi di sir Alex Ferguson (che tornava per la prima volta allo stadio dopo l'operazione dei mesi scorsi), di rimanere a contatto delle prime della classe in Premier e soprattutto il pretesto per scatenare una nuova polemica interna con Paul Pogba.



L'ex giocatore della Juventus non ha infatti usato mezze misurer per commentare l'esito della partita: "Giocavamo in casa e avremmo dovuto fare molto meglio. Quando sei nel tuo stadio, devi attaccare, attaccare, attaccare! Questo è Old Trafford. Noi siamo qui per attaccare. Credo che gli avversari vadano in confusione e abbiano paura quando lo United preme e gioca un calcio offensivo. Dovremmo attaccare e pressare alto, come abbiamo fatto lo scorso anno con Tottenham, Arsenal, Chelsea e Liverpool. Se si gioca così, è più facile".