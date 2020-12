Nel prepartita del derby dipoi pareggiato dallocontro il City, Paulha voluto prendere parola a mezzo social parlando del suo futuro e del suo presente lasciando presagire un addio, come anticipato lunedì dal suo agente Mino, ma dichiarandosi pronto a lottare fino all'ultimo per i Red Devils."Ho sempre combattuto e lotterò sempre per il Manchester United, i miei compagni di squadra e i tifosi. Tutti i bla bla che ci sono non sono importanti. Il futuro è lontano, oggi ciò che conta è che io sono coinvolto al 1000%! Sempre forti insieme... È stato smpre tutto chiaro tra me e il club e questo non cambierà mai. Quando non sai cosa sta succedendo dentro, meglio non parlare. #SpeakTheTruthOrRemainSilent (Dì la verità o stai zitto ndr.)"