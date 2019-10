Buone notizie per la Juve: Paul Pogba, infatti, si (ri)avvicina ai bianconeri. Secondo quanto riporta Don Balon, il francese preferisce tornare a Torino piuttosto che trasferirsi a Madrid. Una scelta condivisa dai dirigenti del Manchester United, che vorrebbero mantenere buoni rapporti con i bianconeri in virtù anche degli affari Mandzukic ed Emre Can.