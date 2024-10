Pogba: "Ho pensato al ritiro prima della riduzione della squalifica. Ora sarò anche meglio di prima"

Redazione Calciomercato

Il giocatore dellasi è concesso a Espn per un'intervista dopo lache è passata da 4 anni a 18 mesi. Il francese potràanche se probabilmente lo farà lontano dal club bianconero. Le due parti sono infatti al lavoro per trovare un accordo che permetta die lo liberi a zero, facendo sì che sia lui stesso a. Una carriera che però rischiava di essere già interrotta, come lui stesso ha dichiarato. Ecco le sue parole.

"Di sicuroQuesto è certo. E saròpiùe più. Ora mi sento come un bambino che vuole diventare di nuovo un calciatore professionista. Questo è quello che mi motiva ora", ha detto."Ho pensato alquando mi è stata data la squalifica. Dovevo e dovrò essere piùHo avutoAnche quello di. Mi dicevo:Sono quattro anni, ci pensavo e facevo i conti nella mia testa.Queste e tante cose del genere mi passavano per la mente. Ma d’altro cantoEro positivo.quindi devo essere grato di quanto successo e che mi abbiano ridotto la squalifica", ha detto il 31enne.