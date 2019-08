Paul Pogba strizza l'occhio al Real Madrid. Lo fa attraverso il fratello Mathias, tornato quest'estate in Spagna per unirsi al Ciudad Real e intervenuto a El Chiringuito TV. "Florentino può far venire mio fratello a Madrid. Quale giocatore manca a Zidane? Mio fratello, ovviamente. Penso che abbiano bisogno di un altro centrocampista. Se mi piacerebbe ritrovarci in Spagna? Non posso dire di no. Lui vuole andare via, ma non dipende da lui. Lui lavora in allemaneto e aspetta di vedere cosa succede.Non vale 200 milioni, ma ora il mondo del calcio è così. Il Manchester United chiederà tantissimi soldi, ma per 200 milioni non ne vale la pena.



SU CRISTIANO E MESSI - "Cristiano ha una testa migliore, Messi è un calciatore migliore. Entrambi possono fare tutto, ma Cristiano emerge nelle partite importanti. Ci sono volte in cui Messi non lo vedi. Sogno di giocare con Messi".



SU MOURINHO - "Non è un vincente. Un giocatore non deve sempre appoggiare il suo allenatore, lo fai solo se è con te. Tutta la squadra era divisa con lui, non è un buon esempio. Tre buoni esempi sono Klopp, Zidane e Guardiola".