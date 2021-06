Il centrocampista della Francia e del Manchester United, nonché ex giocatore e obiettivo di mercato della Juventus, Paul Pogba, ha concesso unintervista ad Eurosport in cui ha incoronato e celebrato il compagno di nazionale N'Golo Kanté.



PALLONE D'ORO - "Kanté merita il Pallone d'Oro. L’ho già detto tanto tempo fa che se il Chelsea avesse vinto la Champions lui avrebbe vinto il Pallone d’Oro. Sarebbe anche meritato. Se ne parla tanto ora, ma lui è sempre lo stesso. Il Kanté che abbiamo visto negli ultimi mesi è lo stesso di sempre. Ora si parla tanto delle sue prestazioni, ma sta giocando alla grande come ha sempre giocato”.



FRANCIA - “Abbiamo una squadra da Play Station, ma rimarrà una squadra da Play Station se non vinciamo un trofeo. È bello vedere una rosa così, ma dovremo essere all’altezza delle aspettative in campo”.