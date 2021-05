Antonio Cassano parla di Ngolo Kante, centrocampista del Chelsea seguito dall'Inter la scorsa estate, alla Bobo Tv su Twitch: "​Si parlava di lui all’Inter e io non pensavo fosse adatto, che non sarebbe servito. Ma mi devo ricredere e devo chiedere scusa: è un giocatore fantastico. Non pensavo fosse così forte, non per la finale giocata ma prece da quando è arrivato Tuchel è migliorato tantissimo. Ha grande umiltà, pensavo fosse un giocatore che corre e basta e invece è un giocatore favoloso".