Le condizioni fisiche di Paultengono banco in casa. Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia, Maxha annunciato ladel centrocampista francese, tornato in bianconero in estate ma. Colpa di un infortunio gestito male per via dei Mondiali e di una riatletizzazione complicatissima. Nello specifico, ungli nega la gara coi biancocelesti.- "Mi aspetto un contributo da un giocatore che praticamente, da aprile, ha fatto 15 giorni di preparazione con la Juve. 45 minuti e poi si è fermato. I tempi sono quelli:. Il suo corpo bisogna che si riadatti, ci vuole tempo.Sapendo che da qui alla fine bisognerà sfruttarlo per il bene possibile a seconda dei momenti in cui starà bene". Allegri è stato chiaro,, complici i ritmi imposti dal calendario.Pogba è arrivato a Torino a zero, una volta svincolatosi dal Manchester United.che, spalmati fino al 2026 e con le agevolazioni del Decreto Crescita sullofanno ammontare il. Facendo un breve calcolo,. Solo che, in base alle parole di Allegri, la sensazione è che le presenze da qui alla fine saranno meno di 18. Una gestione sapiente delle energie potrebbe mettere Pogba in condizione di essere utile nelle coppe, posto che la Juve guadagni stasera la semifinale dove aspetta l'Inter, ma di nuovo: fare previsioni è inutile, bisogna lavorare a vista. Parola di Allegri.