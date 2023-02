Le semifinali saranno ad aprile, troppo tempo ha da passa'. Una sarà tra Fiorentina e Cremonese, l'altra tra Inter e Juve o Lazio. Che è il match di questa sera. Qualcosa mi dice che il Monza di Palladino (ha appena battuto a Torino gli uomini di Allegri in campionato) è molto somigliante - è ovvio, in piccolo - alla Lazio di Sarri: se fossi tra quelli vestiti di bianconero starei a orecchie ritte. Anche se dopo il -15 non riesco a capire cosa possano dare realmente in campo. Negli ultimi nove "testa a testa" ben sette sono stati gli over, non vedo come e perchè il trend debba cambiare oggi anche se siamo con i piedi dentro un'eliminazione diretta.Che nelle ultime cinque hanno messo insieme un pareggio (nei 90' in Coppa del Re) e una sconfitta (in Supercoppa). Ma stanno risalendo di condizione, contro i cugini dell'Atletico è stato palpabile, con la Real Sociedad un po' meno. E gli otto punti di disavanzo dalla capolista Barcellona mettono il pepe. Inoltre il Valencia, non più di Ringhio Gattuso, non sa che pesci pigliare, se con le mani o con la canna. L'1/handicap viene da solo.. I padroni di casa di Montella sono una forza soprattutto in difesa ma gli ospiti da trasferta segnano a ogni piè sospinto (più di due reti a partita) mettendo i brividi anche a uno che sorride alla vita come Vincenzino nostro.