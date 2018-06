Che Paul Pogba sia rimasto legato alla Juventus, non è un mistero. Feeling storico, il rapporto con i compagni e con Allegri, la stima per la dirigenza: tutti fattori reali, ma ad oggi il Pogback in bianconero è un discorso decisamente complesso. Il dg Beppe Marotta non lo ha escluso nelle dichiarazioni delle scorse settimane perché il mercato è aperto a qualsiasi sorpresa e la Juve sa sempre farsi trovare pronta; ma da pochi giorni, Pogba e il suo entourage con Mino Raiola hanno ricevuto il feedback dell'idea di José Mourinho sul Manchester United che verrà.



L'IDEA DI MOU - Il centrocampo che ha in mente lo Special One per la stagione 18/19 è disegnato nella sua testa: si giocherà a tre, con Matic perno in mezzo, Fred da acquistare dallo Shakhtar e Pogba come mezz'ala sinistra. Titolare, da rilanciare e valorizzare, perché Mourinho si è impuntato, rivuole il vero Paul. "Sarà un top player mondiale per 10 anni", disse il giorno del ritorno a Manchester. Fino a oggi ha deluso, ma José sta chiudendo le porte a tutti, ecco perché pensare rivederlo alla Juventus oggi non è semplice. Di certo, i desideri nel calcio esistono e a Torino spesso ne hanno realizzati. Ma prima ancora di fare cifre o aprire reali trattative, il Man United ha ribadito che non ha bisogno di vendere e mantiene il pallino della situazione sul fronte Pogba: segnali netti da Mourinho, la Juve e Paul hanno memorizzato.