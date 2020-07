I media spagnoli continuano a sostenere il pressing della Juventus sul Manchester United per provare a riprendersi Paul Pogba. Tuttavia il Daily Express fa notare come, nel calcio post Covid, l'ottima ripresa dello United e l'intesa sviluppata con Bruno Fernandes abbiano cambiato le carte in tavola e riavvicinato Pogba all'allenatore Solskjaer.