Pogba: "Futuro? Ho un contratto con la Juventus, penso solo a rientrare. Tornare in Ligue 1? Mai dire mai..."

Redazione Calciomercato

Il centrocampista francese, in questo momento sotto contratto con la Juventus, ma che, dopo la riduzione della sua squalifica ad opera del Tas da 4 anni a 18 mesi per il caso della positività ad una sostanza proibita rilevata al termine di Udinese-Juventus del 20 agosto 2023, potrà tornare in campo a partire dal prossimo marzo, ha fornito alcune importanti dichiarazioni, riguardanti il suo futuro, durante un’intervista a L’Equipé. Il transalpino era presente sugli spalti del Parco dei Principi alla presentazione del film Quatre Zeros.

“Sono stato davvero felice. Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni? Potrò tornare a ciò che amo di più”.“Mi ha scritto Marcus (Thuram, ndr), ha riso. Con il CT (Didier Deschamps, ndr) abbiamo anche scambiato un messaggio perché nel film avevamo una conoscenza in comune. Mi ha anche detto che sembrava che avessi una bella risata”.“Naturalmente siamo rimasti in contatto. È una persona che c’è sempre stata, che mi ha sempre sostenuto, anche prima di questa situazione. Gli sono molto grato”.

“È come se mi fosse stata data un’altra possibilità, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto. È una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriverà velocemente. Ed è qualcosa che non vedo l’ora di fare”.“La prendo a ridere perché è lo zio Pat, lo ha detto scherzando. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile. La possibilità di venire a giocare in Ligue 1? Sono in un club, sto solo pensando a tornare e ad uscire da questa situazione. Certo, non si sa cosa ci riserverà il domani, quindi mai dire mai”.

“Il mio obiettivo è soprattutto rimettermi in forma perché è da tanto che non gioco. È proprio così, ritrovare il campo. Ci sono altri giocatori nella squadra francese, non è perché tornerà Paul Pogba, che ha vinto un Mondiale, che gli altri si siederanno. Ci sono calciatori che stanno facendo bene con i loro club, che stanno giocando bene, starà a me tornare a giocare”.Pogba sta studiando quale può essere la possibilità migliore per ricominciare la propria carriera e tuffarsi in una nuova avventura. Tra cui anche ildi Roberto De Zerbi e ci sarebbe stato già un primo contatto per un trasferimento che avverrebbe a gennaio e a titolo gratuito. Inoltre, è da considerare viva la pista MLS che porta al. Prime informazioni, primi sondaggi, ma un’idea che può diventare concreta, data la folta lista di centrocampisti in scadenza in rosa a LAFC.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui