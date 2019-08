Il Pogback è una tentazione forte anche solo a pronunciarla. Perché da anni le voci non si fermano attorno al possibile, un'idea alimentata dal desiderio di Fabio Paratici nel piazzare un colpo straordinario dopo averlo acquistato a zero e rivendenduto a 100 milioni allo stesso club; ma anche dalla, lo confessa agli amici da tempo, non manca di whatsapparsi con gli ex compagni bianconeri ribadendo la sua volontà. Eppure,- Le voci di questi giorni raccontano il. Ma al momento lo scenario è totalmente fermo perché lo United non intende fare sconti e non ha in pugno alcun sostituto, la volontà della dirigenza è di. La Juventus ha capito che non ci sarebbero stati sconti già da un mese abbondante, per questo, commissioni importantissime a Raiola e tanto, tanto altro. Neanche il Real Madrid per adesso è riuscito ad accontentare gli inglesi., così era nata la trattativa per fare un tentativo concreto che si è fermato dopo pochi giorni. Lo United non si fa prendere per il collo. E Pogba rischia di rimanere davvero senza Champions.