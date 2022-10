Paul Pogba aveva fatto il suo rientro in gruppo dopo l'infortunio che lo tiene fuori fin dalla turnée estiva in America: qualche sgambata, qualche tentativo per ascoltare il proprio fisico: poi, da qualche giorno a questa parte, il centrocampista non si è più visto nei video degli allenamenti. Max Allegri è stato chiaro, possibilità quasi nulle di vederlo tra i convocati per l'Inter, semmai con Verona e Lazio "ma è molto difficile".



UN ALTRO INTOPPO? - La Gazzetta dello Sport sostiene che Pogba abbia accusato un dolore alla coscia che la Juventus vuole valutare con attenzione: nel migliore dei casi si tratta di qualche giorno, poco più di una settimana prima di riprovare il rientro, ma è da scongiurare l'ipotesi di una nuova lesione che comprometterebbe la già complicata presenza al Mondiale. Il 9 novembre il ct Didier Deschamps diramerà la lista dei convocati per la spedizione in Qatar, il tempo scorre: dieci giorni e tutto sarà più chiaro. Almeno per la Francia...