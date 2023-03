. Il francese, bel lungi dal comportarsi come un professionista, si è presentato infatti in ritardo al ritiro pre-partita di ieri sera.(10 milioni di euro netti e l’anno) e, se fosse necessario,. Gli infortuni non sono imputabili ad un calciatore, ma il francese ha fatto molto di peggio. Quando si ruppe il menisco esterno del ginocchio destro, tutti i medici furono concordi nel dire che sarebbe stato da operare subito.. Risultato: si dovette operare prima del Qatar e, dunque, rimase a casa. Alla Juve non lo hanno visto fino a gennaio (in panchina con il Monza), poi altre tre fuori, infine ventidue minuti nel derby con il Torino.Questa sera non sarebbe certo partito titolare, ma metterlo in campo, magari nel secondo tempo e all’interno di una partita bloccata, avrebbe potuto avere il suo vantaggio.Mi verrebbe di dire perché è una persona seria e perché, rispetto ai principi, avrebbe commesso una clamorosa effrazione che non gli sarebbe stata perdonata né dalla squadra, né dalla dirigenza.Del resto, pur essendo un tollerante, Allegri capisce bene quando i calciatori passano il segno: era successo con i giovani aggregati della seconda squadra, accadde con un veterano comead Oporto. Il giocatore venne convocato, non inserito in lista, e costretto a vedere la partita dei suoi compagni seduto su un ormai proverbiale sgabello in tribuna.. E’ vero che ha un contratto lungo, ma essendo molto oneroso e, causa assenze, poco onorato, è altrettanto vero cheper siglare rapporti con quelli più giovani e di minori pretese.A Pogba, dunque, mancava solo questa disavventura, in una fase della stagione decisiva, sia per la Europa League, sia per la Coppa Italia. Di certo non aumenta la stima dei compagni verso di lui. Di sicuro il rapporto con Allegri è compromesso o gravemente deteriorato. Un ostacolo che non ci voleva, nel momento del bisogno generale.