è il sogno proibito della Juventus. Neanche troppo, forse. Perché fin dal giorno del suo addio, i bianconeri hanno sempre pensato e valutato di tentare un nuovo affondo per il francese. Prima del Covid è stata anche più di un'idea, poi la pandemia ha complicato tutto ma la pista Paul non è mai stata abbandonata. Soprattutto con il ritorno di Massimiliano Allegri, che l'ha già piazzato in cima alla lista dei desideri.- Intanto Pogba non nasconde il suo malumore a Manchester: "". Chiaro e diretto nella sua intervista a Le Figaro. Senza peli sulla lingua. Altra frecciata ai Red Devils: "In nazionale gioco nel mio ruolo e lo conosco. E' più complicato, invece, al Manchester dove cambio spesso posizione, sistema di gioco o compagno di reparto. Ma ho davvero un ruolo in quella squadra? Non so, non ho una risposta".- Paul chiama, ma ad alzare il telefono per rispondere sono in tanti. Oltre alla Juventus, sul giocatore ci sono anche Real Madrid e Psg. Due club per i quali. Il giocatore dovrebbe scendere fino a circa 7,5/8 milioni di base fissa, ai quali la società sarebbe disposta ad aggiungere dei bonus per arrivare in doppia cifra. Inoltre, verrebbe applicato il Decreto Crescita che consentirebbe al club il risparmio del 50% sulle tasse da versare per Pogba.- La sensazione è che Paul voglia voltare definitivamente pagina e mettersi alle spalle l'esperienza allo United durante la quale ha sofferto anche di depressione: ". Dopo la delusione per l'uscita dalla Champions ho scoperto che tre persone erano entrate in casa rubando tutto, c’erano anche i gioielli di mia madre e la mia medaglia di campione del mondo. Ma la cosa che mi ha spaventato di più è il fatto che a casa c'erano i miei due figli insieme alla baby sitter, che ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e si è chiusa a chiave in una stanza insieme ai bambini". Cartoline da Manchester, tra delusione e voglia di cambiare aria. Pogba si sfoga e manda un messaggio ai club interessati, la Juve studia le mosse per provare il grande colpo.