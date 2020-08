Adrien Rabiot si riprende la Francia. E' questa una delle novità più importanti e clamorose della prima lista del ct Didier Deschamps per i primi impegni della nazionale campione del mondo in questa stagione, il 5 settembre contro la Svezia e l'8 contro la Croazia. L'ultima apparizione del centrocampista della Juve con i Bleus risale allo scorso 27 marzo 2018, prima di uscire dal giro a causa del pessimo rapporto con Deschamps.



Nei 23 selezionati, figurano anche il centrale del Lipsia Dayot Upamecano, Houssem Aouar del Lione e il talento classe 2002 Eduardo Camavinga, che prende il posto di Paul Pogba che, come ha comunicato lo stesso ct, è risultato positivo al tampone effettuato per il Covid-19, alla pari di Ndombelé del Tottenham.



Ecco la lista completa dei convocati della Francia:



PORTIERI

Steve Mandanda (Marsiglia)

Hugo Lloris (Tottenham)

Mike Maignan (Lille)



DIFENSORI

Léo Dubois (Lione)

Presnel Kimpembe (PSG)

Clément Lenglet (Barcellona)

Dayot Upamecano (RB Lipsia)

Raphaël Varane (Real Madrid)

Lucas Hernandez (Bayern Monaco)

Lucas Digne (Everton)

Ferland Mendy (Real Madrid)



CENTROCAMPISTI

Adrien Rabiot (Juventus)

Eduardo Camavinga (Rennes)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Steven Nzonzi (Rennes)

Moussa Sissoko (Tottenham)

Houssem Aouar (Lione)



ATTACCANTI

Wissam Ben Yedder (Monaco)

Olivier Giroud (Chelsea)

Antoine Griezmann (Barcellona)

Jonathan Ikoné (Lille)

Anthony Martial (Manchester United)

Kylian Mbappé (PSG)