Il rinnovo di Gigio Donnarumma, il futuro di Federico Bernardeschi e non solo. Mino, direttamente da Lisbona, ha parlato a Sky Sport e confermato le nostre anticipazioni sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic . Queste le sue dichiarazioni: “. La trattativa è a un buon punto, stiamo parlando, non abbiamo ancora l’accordo. Non è questione di soldi, di convinzione e stile, tante cose.. Io sono ottimista come sempre, se no non si va avanti​".- "Io di Gigio non ho parlato, neanche ora voglio, è una questione sensibile e non è il momento, ci sono altre priorità, anche del club. Vedremo Gigio, non è una questione ora".- "Stiamo valutando, siamo molto vicini a un paio di squadre, spero di chiuderla in un paio di giorni".- "Una bella sorpresa, hanno vinto tantissimo, chiunque viene criticato da tifosi e non, se Pirlo fa giocare la squadra come giocava lui, Guardiola deve iniziare a nascondersi. Da giocatore non si è mai discusso Pirlo".- "È molto consapevole di quello che è stato, mi piace, ho parlato molto con lui e ho visto un ragazzo che non si è seduto ancora, ha capito che la sua carriera qui inizia, non finisce. Lui nella Juve può starci facilmente, poi se ci sono condizioni migliori per tutti, allora valuteremo insieme. Credo che la Juve punti ancora su di lui. È una sfida che vuole prendersi, alla Juve".- "Uguale a Bernardeschi, è straordinario, come persona e atleta, l’infortunio è curato e ora ha bisogno di tempo. Credo la Juve abbia un tesoro importante in mano con lui”.- ​"Paul è al centro di un progetto tecnico importante, anche negli anni scorsi lo United non ha mai voluto aprire una trattativa. Non è il tipo da far polemiche, soprattutto in un momento così bisogna stare tranquilli e calmi e vedere come va a finire.".- ​"E' un rimpianto per chi non l'ha preso e un sogno per chi vorrà prenderlo. Non si muoverà quest'anno, sta bene al Dortmund. Non è il momento di spostarsi, siamo molto consapevoli del percorso di carriera che si può fare".-​ "Al Brescia era iniziato tutto bene, poi ci sono state queste incomprensioni con Cellino. Mi metto in mezzo anche io, non mi tiro indietro. Abbiamo scelto la strada del silenzio, il mondo intero ha già una sua opinione su Mario. Va cambiata coi fatti. Il Covid certo non ci ha aiutato. Però adesso stiamo parlando con varie squadre per ripartire. Di certo lui non è finito: e di attaccanti come lui il calcio ha bisogno "come l'acqua". Anche in Italia può avere mercato, stiamo parlando con una-due squadre".- ​"Talenti da portare in Italia ce ne sono, all'estero ce ne sono di incredibili. Malen del PSV un giorno magari potrebbe arrivare qui. Oggi difficilmente il club può venderlo e un'altra società può avere la forza di strapparglielo".- "Penso che per tutti i club la sessione davvero interessante sarà quello di gennaio".