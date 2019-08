Futuro ancora in bilico per Paul Pogba: secondo quanto riporta oggi AS, Mino Raiola starebbe 'usando' la Juventus con lo scopo di muovere una reazione nel Real Madrid. Il francese vuole lasciare Manchester e i Blancos sono la prima scelta. Tuttavia, manca un'offerta concreta di Florentino Perez, motivo per cui il procuratore italo-olandese sta intensificando i contatti con i bianconeri.