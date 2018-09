Paul Pogba sogna di tornare alla Juve. Il centrocampista francese, secondo Tuttosport, ha fatto di tutto per tornare a vestire la maglia bianconera la scorsa estate ma lo United ha fatto muro rifiutando, addirittura, i 112 milioni di euro messi sul piatto dal Barcellona.Secondo Tuttosport Pogba non ha mai davvero lasciato lo spogliatoio della Juventus. L stella dello United è sempre rimasto in contatto con ex compagni e senatori, il rapporto tra Pogba e il mondo Juve, insomma, non si è mai sfaldato. ​