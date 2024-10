Pogba torna a disposizione, ma cosa farà la Juventus? Gli scenari

AFP via Getty Images

Il. Il. Sarà pur vero che si torna sempre dove si è stati bene, ma il centrocampista francese probabilmente aveva poche speranze e solo tanta ambizione di riaprire il suo percorso da calciatore. Alla fine, è accaduto. O meglio: sta per accadere. Il calciatore, infatti, ha visto ridursi la sua squalifica per doping, rimediata ormai oltre un anno fa, a 18 mesi. Merito del CAS.- Ma Thiago lo vorrà? E la società è pronta ad accoglierlo? I, quando alla Juve erano presenti figure importanti che avevano visto lo stesso Paul arrivare ragazzino e andare via da uomo, con tanto di assegno da 100 milioni di euro. A spiegare la distanza ci aveva pensato lo stesso Pogba, in un'intervista a Sky: "Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve - aveva detto -, ho il contratto ma non ho avuto l’opportunità di parlare con direttore e allenatore… c’è silenzio. Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello ma dovete chiedere a loro".

Al momento non si registrano reazioni ufficiali,e svelerà il pensiero della società. La Juventus si ritroverà così a pagare l'ultimo anno di contratto del francese, fino al 30 giugno 2026.Considerata la portata del suo ingaggio, circa 10 milioni di euro (il più pagato insieme a Vlahovic), e il piano di abbattimento costi dal punto di vista dell'ingaggio, la sensazione ad oggi. Magari optando per una risoluzione contrattuale, l'unica soluzione win-win: Paul ripartirà da dove vorrà, Giuntoli si libererà di un salario diventato improvvisamente salasso.