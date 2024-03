Pogba torna a parlare: 'Non ho mai imparato così tanto in un anno. Facile vedere solo le cose brutte'

Il calciatore dellaPaul, squalificato per 4 anni per doping con una sentenza ufficiale contro la quale ha già annunciato di voler fare ricorso, ha voluto postare sui propri social in occasione del compleanno:"Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno. Le prove che Allah manda sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte ma qualunque cosa accada, Al hamdoulilah. Al hamdoulilah per i buoni, i cattivi, i momenti duri e i tempi di tranquillità".- Nell'Islam (religione che Pogba abbraccia), l'espressione Al-ḥamdu li-llāh o Alhamdulillah‎, spesso resa semplicemente come 'grazie a Dio', vale 'la grazia sia resa a Dio'. È paragonabile al termine ebraico Alleluia.