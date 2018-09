Paul Pogba e un possibile ritorno alla Juve: cosa c’è di vero? Il Manchester United non ha mai preso in considerazione la cessione del proprio gioiello, nonostante un rapporto tutt'altro che idilliaco con José Mourinho. Il francese, invece, non direbbe no a un nuovo addio. La Juve è vigile, così come lo sono Barcellona e Real Madrid.