Pogba: "Voglio tornare a giocare con la Juventus, sono disposto anche a rinunciare a dei soldi"

Redazione Calciomercato

Paul Pogba ha parlato a diversi media in tutto il mondo per sancire il suo ritorno al calcio. La squalifica per doping che gli era stata comminata è stata ridotta da 4 anni a 18 mesi e il giocatore della Juventus ora scalpita. Per l’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole."Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio"."L’amore dei tifosi non è mai mancato. Con i tesserati della Juve non potevo avere contatti per questioni legali. Tanti compagni del passato e attuali mi hanno sempre sostenuto. Cuadrado mi chiamava ogni due giorni e mi faceva sempre ridere. Dybala mi ha mandato molti messaggi. E poi Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… Non me ne aspettavo così tanti, anche perché ognuno di noi ha i propri problemi nella vita quotidiana".

"Non ho avuto modo di vederlo e parlarci, ma arriverà questo momento. Io penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Nella mia testa c’è soltanto questo oggi. Cosa dire se mi chiamasse? Non devo parlare io, parlerà il campo e poi Thiago Motta giudicherà con i suoi occhi, in base a quello che vedrà. Le chiacchiere sono belle, ma io voglio giocare e nella Juve e nella Francia voglio essere il migliore. Sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Voglio tornare".