Appendere gli scarpini al chiodo. Paul Pogba, centrocampista francese della Juventus, ci ha pensato seriamente, lo ha confessato ad Al Jazeera: "Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia ( il riferimento all'estorsione subita dal fratello Mathias ndr ), può creare una guerra. A volte, quand’ero da solo, pensavo:. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi'. A volte è dura".". L'ex Manchester United, infortunatosi durante la partita contro l'Empoli, non è grave. Gli esami hanno evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Resta in dubbio per il match contro la Lazio, in calendario sabato 16 settembre alle 15.