Linee bollenti. Paul Pogba vuole la Juventus: c'è la disponibilità al grande ritorno, anche se avrebbe guadagnato di più dal Psg. L'affare ha grandi possibilità di andare in porto, ma bisogna aspettare la proposta ufficiale della Juventus, che in maniera decisa ancora non si è mossa.



LE TELEFONATE - Il francese negli ultimi giorni ha parlato al telefono con più di un ex compagno. Telefonate che avevano per argomento il ritorno a casa, a Torino. Voglia di passato, più fulgido del presente: Pogba aspetta, la Juve prepara l'assalto finale.