Pogba alla Juventus, un'idea che non è mai finita nel dimenticatoio. Il centrocampista francese, che ha lasciato la Juventus nel 2016, ha vissuto un'estate stile Bonucci: c'è stato un momento in cui - scrive Tuttosport - a costo di qualche rinuncia, ha tentato il ritorno in grande stile. Il Manchester United lo ha blindato, rifiutando una proposta del Barcellona, ma il rapporto tra il Polpo e Mourinho non è migliorato e di questo passo porterà alla separazione.



COME LEO - Da qui nasce la convinzione che sarà protagonista nella prossima finestra di mercato. Con la nuova norma della Champions League, che permetterà a chi ha giocato la fase a gironi con una squadra di affrontare la fase a eliminazione diretta con un'altra maglia, comprare a gennaio non sarà solo un investimento per il campionato o un'opportunità per l'anno successivo, stile Coutinho-Barcellona. La Juventus pensa a Pogba, conosce la sua situazione e la sua voglia di tornare, ha un ottimo rapporto con il Manchester United e sa che per il francese non ci sarebbe problemi di ambientamento. Un ritorno a casa, insomma, proprio come Bonucci.