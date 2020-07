Un tweet, alcune parole, dei gol e un video. Questi gli ingredienti, mescolati nel calderone del mercato, tra speranze, sogni e realtà. E' bastato poco per far sognare i tifosi della Juve, che vorrebbero rivedere Paul Pogba in bianconero dal giorno stesso in cui ha lasciato Torino.E' sempre un'idea valida, ma difficile da costruire, anche nel mercato creativo di quest'anno, quello in cui Paratici potrebbe mettere sul piatto Rabiot, Ramsey e Douglas Costa per convincere il Manchester United. Eppure…