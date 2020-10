Dopo oltre 24 anni, il fenomeno deinon accenna a fermarsi e anzi, ora taglia un traguardo notevole: una carta del celebre gioco viene venduta all'asta per 183mila dollari! Non si tratta di una carta qualunque, perché per gli appassionati è il 'Santo Graal' dei Pokémon, la carta più iconica per l'intero franchise: si tratta della carta olografica di, edita nel 1999 da Wizards of the Coast. A battere all'asta il pezzo pregiato Iconic Auctions per. E l'acquirente non è un personaggio qualunque, ma, rapper meglio conosciuto comeche lo scorso giugno ha pubblicato il suo ultimo anno per dedicarsi ora alla vita da produttore. e lo stesso artista, grande appassionato, celebra l'acquisto sui social: "Quando ero piccolo adoravo i Pokémon, ma non avevo i soldi per comprare le carte. E' come ricomprare un pezzo di qualcosa che non ho mai potuto avere".