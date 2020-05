È partito oggi alle 11 il Pokémon GO Community Day di maggio 2020. L'evento più atteso dagli appassionati del gioco mobile rilasciato da Niantic Labs è finalmente arrivato e porterà i fan alla ricerca di Seedot, il Pokémon pigna di terga generazione.



L'evento terminerà alle 17:00 e per la prima volta vedrà il rilascio di Seedot Shiny, variante cromatica del pokemon. Tanti i bonus come i tripli punti esperienza da cattura o la durata fissata a 3 ore delle esche oltre alla mossa esclusiva Semitraglia imparabile soltanto con l'evoluzione in Shiftry entro la fine dell'evento. Via libera alla caccia, gotta cath em all.