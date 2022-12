Hi

Nella giornata di ieri Jason, attaccante dellaha raccontato di aver chiesto a Olivieruno scambio di maglie, senza successo, provocando l'attaccante, reo di aver finto di non sapere l'inglese, pur avendo giocato per anni in Premier League.- Non si è fatta attendere la risposta del milanista, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato la maglia di un compagno di squadra di Cummings, ossia la 22 di Jackson, cimelio diaggiungendo in inglese: